Тюменская библиотека ищет предметы 1940–1970-х годов для выставки

В Тюмени вещи из прошлого века продолжают принимать сотрудники городской библиотечной системы. В библиотеке №7 их хотят использовать в постоянной экспозиции, посвященной тюменским сказам и их авторам.

Для организации выставки нужны вещи и предметы быта 1940–1970-х годов: кухонная утварь, бытовые приборы, детские игрушки, часы и будильники, настольные лампы, письменные приборы. Особый интерес для создателей музея представляют предметы, связанные с солдатским бытом периода Великой Отечественной войны — котелки, солдатские ложки и кружки, фляжки, саперные лопатки, ремни, пилотки, портсигары.

Среди экспонатов, уже поступивших от населения, есть печатная машинка, стул, подцветочник, маленькое створчатое зеркало, металлический подстаканник и стеклянный графин. Поисковый отряд "Кречет" передал в безвозмездное пользование личные вещи бойцов, найденные во время поисковых операций.

"Самым известным автором сказов в тюменской литературе является Иван Михайлович Ермаков. Его называют тюменским Бажовым. В 1961 году появился первый сборник его оригинальных и колоритных произведений — "Богиня в шинели", а затем в издательстве "Советская Россия" вышел его сказ "Голубая стрекоза". В 1973 году в Средне-Уральском книжном издательстве вышел в свет сборник избранных сказов Ермакова "Стоит меж лесов деревенька", — рассказывают в МАУК "ЦГБС".

После открытия на выставке тюменцы смогут увидеть личные вещи, фотографии и рукописи из семейных архивов Ивана Ермакова, Константина Лагунова и Зота Тоболкина.

Все дары горожан библиотекари принимают с большой благодарностью. Если сомневаетесь, подходит ли вещь для экспозиции, можно позвонить по телефону 8(3452) 46-45-79 и обсудить этот вопрос индивидуально.