Тюменцам объяснят, о чем думать, когда встречаешься с современным искусством

В воскресенье, 21 января, в Музейном комплексе имени Словцова куратор, арт-критик и директор кураторского агентства Sparta Лиза Савина выступит с лекцией "Как смотреть современное искусство и не испытывать чувства неполноценности". Эта лекция станет последней в образовательной программе специального проекта IV Уральской индустриальной биеннале "Работа никогда не завершается".

Для неподготовленного зрителя каждое столкновение с современным искусством травматично. Непонятно, как его смотреть, на что именно обращать внимание, что при этом нужно чувствовать и, главное, о чем думать. Это рождает чувство собственной неполноценности, а то и вовсе комплекс вины. Лектор расскажет, что такое современное искусство и как выстраивать с ним коммуникацию.

После лекции Лиза Савина проведет экскурсию по выставке "Работа никогда не завершается", этот день станет последним, когда экспозицию можно будет увидеть в музейном комплексе Словцова.

Начало лекции в 14 часов, вход свободный. Билеты на выставку можно приобрести в кассе музейного комплекса.

Образовательные лекции в рамках спецпроекта биеннале стартовали в музее имени И.Я. Словцова 24 ноября 2017 года. О современном искусстве тюменцам рассказывали ведущие специалисты музеев и галерей России: специалист по media art Антонио Джеуза, главный специалист по современному искусству Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков, арт-критик и основатель pop/off art gallery Сергей Попов, директор Уральского ГЦСИ Анна Пьянкова, комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова, а также глава образовательных программ Музея Москвы Кирилл Алексеев.