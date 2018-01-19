За год вертолет санавиации помог получить медпомощь 245 жителям Тюменской области

С мая 2017 года Тюменская область вошла в число 34 субъектов Российской Федерации, включенных в реализацию приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации", а именно — обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

С этого момента до конца прошлого года вертолетом было транспортировано 227 пациентов, из них 78 детей, в числе которых одиннадцать малышей, которым не было еще и года, а одному — всего 2 месяца. Вообще за 12 месяцев 2017 года было транспортировано 245 пациентов.

Ранее в Тюменской области Центр медицины катастроф ОКБ №1 также мог осуществлять доставку пациентов вертолетом, используя средства регионального бюджета, однако сейчас существенно увеличились возможности и расширилась география полетов.

Начиная с 2017 года вертолет начал осуществлять санитарную эвакуацию из так называемой ишимской зоны, чего раньше не было.

"Иногда разница в несколько часов для тяжелых больных существенна. И если доставка автомобилем ЦМК займет 4–5 часов, то вертолетом — чуть больше часа. По медицинским показаниям мы, конечно, начали пользоваться этой выгодной возможностью, и в прошлом году санитарной авиацией из Ишима и Ишимского района было доставлено 14 пациентов", — рассказывает руководитель Центра медицины катастроф ОКБ №1 Евгений Наумов.

Основные территории с населенными пунктами, расположенными в труднодоступных местах, это Тобольский, Уватский и Вагайский районы. Туда практически нет доступа, учитывая, что только сейчас начинают появляться "зимники", а медицинская помощь требуется круглый год.

"Поводами для вылета санитарной авиации являются неотложные состояния, как у взрослых, так и у детей. Приоритет мы отдаем наиболее тяжело больным и пострадавшим: пациентам с травмами, в частности с ожоговой травмой большой площади. Но, например, в июле и августе мы доставляли двух пациентов после укусов змей. Для такого повода действительно важно время доставки в специализированное учреждение, где окажут всю необходимую помощь", — говорит Евгений Наумов.

Еще один приоритет для вылета вертолета санитарной авиации — это непосредственно роды либо необходимость транспортировки беременной женщины. За прошлый год из труднодоступных районов была эвакуирована 31 женщина. По словам руководителя ЦМК, роженицы адекватно понимают ситуацию, поэтому соглашаются на перелет заранее. Когда вертолет оказывается в их районе по какому-либо неотложному поводу, а у женщины подходит срок, ее попутно забирают и доставляют в Перинатальный центр, чтобы уже наверняка роды прошли под контролем медицинских работников.

"По договору на 2018 и 2019 годы география полетов расширяется. Мы можем забирать пациентов с территорий, прилегающих к границе с Омской областью. Кроме того, если будет необходимость, мы можем доставить пациента в Екатеринбург", — рассказал Евгений Наумов.

По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области