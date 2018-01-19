В ТИУ объединили несколько учебных подразделений

Фото: пресс-служба ТИУ

В 2018 году в структуре Тюменского индустриального университета начал работу Многопрофильный колледж (МПК). Он был создан путем объединения Нефтегазового колледжа, Колледжа информатики и связи, отделений среднего профессионального образования Института транспорта и Института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ.

Эти четыре подразделения вуза, которые вели подготовку по программам СПО, решили объединить в одно учреждение, чтобы повысить показатели их деятельности.

"До 31 января нам необходимо разработать программу развития Многопрофильного колледжа, где будут учтены такие положения, как совершенствование учебного процесса, направлений подготовки, улучшение материально-технической базы, работа с кадровым составом. Например, один из показателей мониторинга СПО министерства образования и науки России — количество преподавателей, прошедших стажировку за границей. Этот показатель нам уже удалось улучшить — 13 мастеров производственного обучения прошли повышение квалификации в Казахстане. В планах — развитие сотрудничества с Германией", — рассказывает директор Многопрофильного колледжа, доктор технических наук, профессор Владимир Долгушин.

В настоящее время в МПК обучается более пяти тысяч студентов. В колледже шесть отделений: информационных технологий и вычислительной техники, автоматизации и электротехнических систем, нефтегазовое отделение имени Эрвье, отделения машиностроения и переработки нефти, сооружения объектов нефтегазохимии, политехническое. Подготовка ведется по 24 специальностям и 10 профессиям, рассказывают в пресс-службе вуза.

"Большинство направлений подготовки четырех структурных подразделений СПО пока остались прежними, но рабочей группой мы рассматривали и перспективу. Менее востребованные на рынке труда, вымирающие профессии будем сокращать и открывать направления подготовки, которые входят в ТОП-50 и являются сейчас приоритетными", — отметил Долгушин.