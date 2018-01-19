В Тюменской области создадут Совет по развитию добровольчества

Решение принято 17 января в ходе рабочей встречи, которая прошла под руководством заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских.

Сегодня разово или на постоянной основе добровольческой деятельностью в Тюменской области занимается более 72 тысяч человек.

Напомним, 2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца и волонтёра. Тюменская область является одним из лидеров в развитии добровольчества в стране. В ушедшем году наш регион стал одним из 20 центров в России, осуществляющих отбор и подготовку волонтёров на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а также пилотным субъектом по внедрению стандарта развития добровольчества.К тому же Тюменская область вошла в число пяти пилотных субъектов Российской Федерации, в которых будут апробироваться технологии развития "серебряного" волонтерства – движения добровольцев старшего возраста.

"Стать пилотным регионом - это не только высокая оценка организации волонтерского движения тюменцев старшего поколения. Это значит, что опыт его развития в регионе будет распространяться в других субъектах Российской Федерации", - отметила Кузнечевских.

Участники рабочей встречи обсудили планы по реализации мероприятий и проектов, приуроченных к Году добровольца и волонтера, расширение мер поддержки, возможность обновления и модернизации действующих реестров добровольцев и добровольческих формирований, а также новые формы, технологии и направления работы. Помимо этого, будет сформирован план развития волонтерства в регионе.