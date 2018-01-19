В Ишиме проведут первый чемпионат ползунков

Яркий праздник для детей и их родителей с большим количеством подарков для малышей состоится в ишимском спорткомплексе "Локомотив" 27 января. Для Ишим это первый турнир, участвовать в нем будут от полугода до двух лет.

"Чемпионат ползунков – одно из самых моих любимых мероприятий. Те эмоции, которые дарят малыши – самые светлые и чистые. Энергетику "ползунков" не сравнить ни с чем другим. Поэтому мы приглашаем не только участников, но и зрителей – они получат массу позитива!" - говорит депутат Тюменской облдумы, организатор мероприятия Елена Кашкарова.

Все "спортсмены" будут разделены на три возрастные группы: от 6 месяцев до 1 года; от 1 года до 1,5 лет; от 1,5 до 2 лет.

Малышам на скорость преодолеют дистанцию в десять метров. Родители не могут вести своих деток за ручку, не могут подталкивать вперед, но им разрешается подбадривать, уговаривать, заманивать ползунков вперед любыми способами. Как показала практика, для этого все средства хороши: малыши устремляются вперед к заветному телефону, планшету, игрушке, кухонной утвари или рабочему инструменту.

Все без исключения участники получат утешительные призы, а победители и призеры – главные награды!

Чтобы стать участником чемпионата, необходимо подать заявку до 24 января 2018 года (включительно), подробности - на сайте мероприятия.

Организаторы чемпионата оставляют за собой право досрочно остановить регистрацию при наборе запланированного количества участников.

"Чемпионат ползунков" состоится в рамках мероприятия "Мы – одна семья!" 27 января в СК "Локомотив" (Ишим, улица Свердлова, 112). Начало - в 10:00. Регламент чемпионата и подробная информация здесь и по электронной почте sbtmn2017@gmail.com.

Для детей в возрасте от 2 до 5 лет 27 января в 12:30 пройдет мероприятие "Гонка на толокарах". Подробная информация и условия участия также на сайте.