"НонСтоп" уладил конфликт между таксистом и пассажиром

Сервис заказа такси "НонСтоп" оперативно отреагировал на конфликтную ситуацию между водителем и пассажиром, информация о которой появилась накануне в тюменских социальных сетях. Специалисты изучили жалобу и добились решения проблемы.
Конфликт произошел 15 января, а на следующий день тюменка пожаловалась в социальных сетях на некорректное поведение водителя - партнера "НонСтоп". Отметим, компания около года находится в партнерских отношениях с данным перевозчиком, за всё время жалоб не поступало.
Представители "НонСтоп" связались с автором жалобы и перевозчиком. Конфликт был улажен самостоятельно водителем, пассажирке принесли извинения и возместили ущерб.
Следует пояснить, что в ситуациях, когда у здания несколько входов, бывает сложно определиться, к какому необходимо подъехать. В таких случаях перевозчик связывается с пассажиром для уточнения информации. В вышеуказанной ситуации, к сожалению, клиент не взял трубку, прокомментировали в компании.
В сервисе заказа такси "НонСтоп" подчеркнули, что компания и ее партнеры обеспечивают максимальные условия для комфортного и качественного проезда пассажиров.
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