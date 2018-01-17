В Тюменской области выявили 168 автомобилей с перебитыми номерами

10:00 17 января 2018
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В экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тюменской области в 2017 году из 432 проверенных единиц транспорта было выявлено 168 автомобилей с признаками целенаправленного изменения маркировочных обозначений. 

Большая часть из них — автомобили японского производства (Toyota, Mitsubishi, Nissan, Lexus, Mazda, Honda) — 47, а также немецкие машины (Mercedes, BMW, Opel, Audi, Ford, Volkswagen Jetta) — 15. Доля автомобилей российского производства составила 19%.

При установлении экспертами таких изменений транспортное средство возвращается законному владельцу — у которого оно было угнано или похищено. В тюменской полиции напоминают, что проверить идентификационной номер автомобиля (VIN) можно с помощью официального сайта завода-изготовителя, через его официальное представительство, в отделении ГИБДД.

Теги: автомобили , ГИБДД , покупка , проверки , угон
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