В Тюменской области выявили 168 автомобилей с перебитыми номерами

В экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тюменской области в 2017 году из 432 проверенных единиц транспорта было выявлено 168 автомобилей с признаками целенаправленного изменения маркировочных обозначений.

Большая часть из них — автомобили японского производства (Toyota, Mitsubishi, Nissan, Lexus, Mazda, Honda) — 47, а также немецкие машины (Mercedes, BMW, Opel, Audi, Ford, Volkswagen Jetta) — 15. Доля автомобилей российского производства составила 19%.

При установлении экспертами таких изменений транспортное средство возвращается законному владельцу — у которого оно было угнано или похищено. В тюменской полиции напоминают, что проверить идентификационной номер автомобиля (VIN) можно с помощью официального сайта завода-изготовителя, через его официальное представительство, в отделении ГИБДД.