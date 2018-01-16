Двух тюменцев осудили за пребывание в госзаказнике с ружьями

В Ялуторовске двух жителей Тюмени осудили за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории.

С охотничьими ружьями их застали в сентября прошлого года в государственном зоологическом заказнике регионального значения "Мошкаринский" специалисты Госохотуправления и полиция.

"Согласно действующему законодательству нахождение в охотничьих угодьях с орудиями охоты приравнивается к охоте. Между тем охота в заказнике запрещена", — поясняют в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суде тюменцы признали свою вину. С учетом личности одному из их назначили 200 часов бесплатных общественно полезных работ, а другому — штраф в 15 тысяч рублей в доход государства. У обоих были конфискованы ружья в доход государства.