В Тюмени пройдет конкурс среди педагогов "Сердце отдаю детям"

Тюменские педагоги дополнительного образования готовятся к ежегодному городскому конкурсу профмастерства "Сердце отдаю детям". Он пройдет по двум номинациям: "Педагог дополнительного образования" и "Тренер-преподаватель".

Как рассказали в МАУ "ТГМЦ", подать заявку на конкурс могут педагогические работники учреждений дополнительного образования отрасли спорта и молодежной политики, осуществляющие деятельность по общеобразовательным программам дополнительного образования. Возраст участников не ограничивается, стаж в должности – не менее двух лет.

Конкурс будет состоять из заочного и очного этапов. Очный тур пройдет в феврале и будет включать самопрезентацию педагога, защиту образовательной программы и проведение открытого учебного занятия. Финал конкурса состоится 21 февраля и пройдет в форме написания эссе на заданную тему.

Победителей и призеров в каждой номинации определит жюри по итогам всех конкурсных туров. Специальный приз вручат победителю интернет-голосования.