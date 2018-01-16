Тюменские дома культуры приглашают на крещенские вечера

Праздничная программа "Крещенский вечер с оркестром" пройдет в трех тюменских домах культуры, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

19 января в 19:00 состоится концерт в ДК "Водник", 21 января в 17:00 в ДК "Орфей" и 23 января в 19:00 в ДКиТ "Торфяник". В программе вечера прозвучат популярные классические произведения, инструментальные обработки народных мелодий в исполнении Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л. Беззубова.

Солисткой вечера выступит Наталья Середа, а артисты фольклорного ансамбля "Росстань" исполнят фольклорные мелодии, которые создадут особую атмосферу праздника Крещения.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения — Сергей Трифонов.