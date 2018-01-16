Почему абитуриенты выбирают Институт дистанционного образования ТюмГУ?

Совсем скоро начнется жаркая экзаменационная пора, и многие уже сейчас задумываются о том, в какой вуз поступить в этом году. При выборе абитуриенты ориентируются на множество факторов, в том числе доступность и качество образования.

Институт дистанционного образования Тюменского госуниверситета – это пример современного вуза, использующего инновационные технологии в образовательном процессе. Обучение организованно через интернет, поэтому студенты могут заниматься в любом месте и в удобное для себя время. При этом дистанционное образование выгодно конкурирует с традиционной формой по стоимости обучения.

"Мне сильно сыграла на руку невысокая плата за обучение – это стало решающим фактором в выборе учебного заведения. Думаю, стоимость обучения в ИДО ТюмГУ делает его доступным для многих. При этом форма обучения, сам процесс образования остается на ощутимо высоком уровне. Открытые и отзывчивые преподаватели, удобная система расписания вебинаров. Удивительно, что такая система дистанционного образования функционирует настолько качественно", – поделилась впечатлениями студентка ИДО ТюмГУ Марина Красина.

Гибкий формат дистанционного образования позволяет совмещать учебу с другими важными делами: работой или семьей. И это также часто становится причиной выбора в пользу ИДО ТюмГУ.

"Я провожу на работе весь день, пять дней в неделю. Как в таком темпе успеть выделить время для образования? В Институте дистанционного образования у меня получилось совместить работу с учебой, и теперь надеюсь получить диплом государственного образца о высшем образовании Тюменского университета", – рассказал студент Дамир Малагин.

Немаловажно для студентов и то, что диплом престижного тюменского вуза – на хорошем счету у работодателей, что дает выпускникам ощутимое преимущество на рынке труда.