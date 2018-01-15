Каждый второй тюменец записывается к врачу дистанционно

13:20 15 января 2018
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В 2017 году в Тюменской области каждый второй пациент записывался на прием к врачу дистанционно: через портал госуслуг, единый центр записи или мобильное приложение. С момента начала работы приложения в 2015 году с его помощью к врачу записались более 760 тысяч человек.

Также удаленно тюменцы теперь могут получать о результатах функциональной диагностики, лабораторных исследований, посещении врача и выписанных рецептах — через сервис "Личный кабинет" на портале госуслуг.

Теги: врачи , госуслуги , интернет , медицина
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