Елизавета Анастасова стала лучшим диспетчером пожарной службы Тюмени

В областном центре прошел конкурс "Лучший диспетчер" среди всех диспетчеров и радиотелефонистов пожарно-спасательных частей Тюмени. Его победительницей стала Елизавета Анастасова.

Помимо приема и передачи информации, фиксации времени вызова, прибытия и проделанной работы пожарно-спасательных подразделений, специалисты этого профиля должны от и до знать район выезда своего подразделения, расположение пожарных гидрантов в районе выезда, отслеживать оперативную обстановку в городе.

"Мне нравится то, чем я занимаюсь, я люблю свою работу, ведь она не только интересная, но и благородная. У нас очень дружный и сплоченный коллектив, каждый из нас готов придти на помощь друг другу в сложной ситуации — как по службе, так и в жизни", — приводят слова Елизаветы в ГУ МЧС по Тюменской области.

Елизавета работает в специализированной пожарно-спасательной части с осени 2013 года. Она дважды побеждала на конкурсе "Лучший по профессии" в 2016 и 2017 годах.

Зачеты по теоретической части и физической подготовки она сдает на отлично без особого труда. Елизавета участвовала в командных соревнованиях по пожарно-спасательному биатлону среди пожарно-спасательных подразделений УФО, где заняла первое место.

В свободное время Елизавета Анастасова увлекается волейболом, любит активных отдых, а по вечерам читает исторические книги и занимается кулинарией.