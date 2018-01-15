Елизавета Анастасова стала лучшим диспетчером пожарной службы Тюмени

В областном центре прошел конкурс "Лучший диспетчер" среди всех диспетчеров и радиотелефонистов пожарно-спасательных частей Тюмени. Его победительницей стала Елизавета Анастасова.
Помимо приема и передачи информации, фиксации времени вызова, прибытия и проделанной работы пожарно-спасательных подразделений, специалисты этого профиля должны от и до знать район выезда своего подразделения, расположение пожарных гидрантов в районе выезда, отслеживать оперативную обстановку в городе.
"Мне нравится то, чем я занимаюсь, я люблю свою работу, ведь она не только интересная, но и благородная. У нас очень дружный и сплоченный коллектив, каждый из нас готов придти на помощь друг другу в сложной ситуации — как по службе, так и в жизни", — приводят слова Елизаветы в ГУ МЧС по Тюменской области.
Елизавета работает в специализированной пожарно-спасательной части с осени 2013 года. Она дважды побеждала на конкурсе "Лучший по профессии" в 2016 и 2017 годах.
Зачеты по теоретической части и физической подготовки она сдает на отлично без особого труда. Елизавета участвовала в командных соревнованиях по пожарно-спасательному биатлону среди пожарно-спасательных подразделений УФО, где заняла первое место.
В свободное время Елизавета Анастасова увлекается волейболом, любит активных отдых, а по вечерам читает исторические книги и занимается кулинарией.
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