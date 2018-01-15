В Тюмени выпустят сборник профессиональных комиксов

В Тюмени планируют разделить любительские и профессиональные комиксы, публикуя их в разных изданиях. Рисованные истории от начинающих художников продолжат издавать в сборнике Black Milk, а серьезные работы попадут в сборник под названием "Черное молоко".

Как рассказал художник-иллюстратор, один из издателей Black Milk Виталий Лазаренко, четвертый номер фанзина выпустили в конце декабря 2017 года. В профессиональный сборник тюменских комиксов же попадут самые интересные и качественные работы, прошедшие тщательный отбор. Издание будут печатать в крупной типографии, а затем распространять в книжных и специализированных комикс-магазинах страны.

"Мы продолжим выпускать Black Milk в том же формате - фанзин, самиздат. Он станет первой ступенькой для начинающих комиксистов. "Черное молоко" – это более серьезное издание, профессиональное и качественное, в которое попасть будет непросто. Надеемся, что тюменские комиксы станут известны широкому кругу читателей по всей России, как это случилось, к примеру, с работами курганского клуба комиксов", – поделился Виталий Лазаренко.

Для создания обложки новому изданию хотят пригласить профессиональных художников, известных в субкультурной среде комиксистов России. Для Black Milk обложку предложат нарисовать тюменским художникам, здесь им предоставят полную свободу действий, пишет "Вслух.ру".

Отметим, четвертый выпуск фанзина Black Milk стал на данный момент самым большим. На 60 страницах поместились работы восьми тюменских авторов. Еще четверо комиксистов напечатались в уменьшенном формате на бумаге А6. В конце января комикс будет полностью опубликован в официальной группе "ВКонтакте".