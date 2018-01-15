Центр профориентации проведет для тюменцев День семьи

День семьи в Центре профориентации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района проводится каждую третью субботу месяца. Первое мероприятие в 2018 году состоится 20 января.

Формат семейного Дня открытых дверей позволяет школьникам не только определиться с будущей профессией, но и утвердиться в своем выборе, а родителям – понять, как помочь ребенку в этом непростом деле. Во время посещения Дня семьи взрослые получают необходимые знания о рынке труда, о востребованных специальностях в будущем, пишет "Мегатюмень".