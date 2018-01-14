Школьники Тюменской области научатся гостеприимству

III конкурс "Школа гостеприимства: мой первый проект в сервисе и туризме" стартовал в Тюменской области среди старшеклассников. Заявки на участие принимаются до 9 апреля 2018 года.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, в конкурсе могут принимать участие учащиеся 9-11 классов школ региона. Отбор будет проходить по нескольким направлениям. В секции "Сервис" школьники будут разрабатывать проекты, ориентированные на сферу гостиничного и ресторанного бизнеса, актуального для Тюменской области. Работы будут оценивать в номинациях "Гостиница моей мечты" и "Самый нужный ресторан". В секции "Туризм" будут созданы проекты, связанные со сферой внутреннего туризма Тюменской области.

Номинации: проект туристского маршрута "Родная тропинка", фотопроект "Моя малая родина", номинация "Школьный музей". В номинации "Проект туристического сувенира" предлагается разработать сувенир как часть позиционирования туристического маршрута или направления.

Участники конкурса смогут побывать на мастер-классах от ведущих представителей индустрии гостеприимства региона. Победители получат дополнительно по 5 баллов при поступлении на направления "Туризм" и "Сервис" в ТюмГУ. Итоги будут подведены 19 апреля 2018 года, пишет "Вслух.ру".