Тюменцы сочиняют сказки про свою семью

Сказочный новогодний конкурс "Семейные традиции" проходит в Тюмени. Участникам предлагают рассказать о своих семейных традициях в формате сказки.

По условиям конкурса тюменцы могут вспомнить о своих семейных традициях или придумать новую, которая будет отражать характер и особенности членов семьи. Рассказать об этом нужно в формате сказки, которую будут оценивать жюри.

Как рассказал главный эксперт конкурса, практикующий психолог, сказкотерапевт Александра Гилберт, формат для конкурсных работ выбран неслучайно: этот художественный жанр любят и взрослые, и дети, его используют в терапевтических целях, для корректировки внутреннего состояния и поведения, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Автор лучшей сказки получит сертификат на 1000 рублей в гипермаркет детских товаров. Работы принимаются до 19 января 2018 года на почту ptichka.tyumen@gmail.com с пометкой "Семейные традиции". Узнать подробнее можно по телефону (3452) 68-41-22.

