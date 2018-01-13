Тюменцев зовут на колядки и зимние забавы

Учреждения культуры Тюмени приглашают жителей города на колядки, семейные посиделки и зимние забавы, посвященные Старому Новому году.

Перетягивание каната, бой мешками, метание снежков и другие зимние забавы ждут гостей ДК "Поиск" (ул. Пушкина, 10) в 14 часов на программах "Здравствуй, Старый Новый год!". А после уличных забав участники праздника пройдут в концертный зал, где увидят новогоднее театрализованное представление.

В Доме культуры "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) тюменцев угостят на выставке-дегустации пирогов и поздравят с праздником программой "Зимние посиделки". Гостей встретят фольклорными песнями, припевками, наигрышами и танцами. Начало в 15 часов.

Праздничная программа "Старый Новый год встречаем вместе – танцем, юмором и песней!" пройдет в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9).

На фольклорно-игровую программу "Приходила Коляда" приглашает Центр русской культуры в 14 часов. Организаторы помогут в создании оригинальных подарков на мастер-классе "Под Старый Новый год чудо пусть произойдет". В 15 часов гостей научат колядкам, а с 16 часов по традиции Центра русской культуры празднующие отправятся колядовать по улицам Камчатской и Западносибирской, сообщает "Тюменская линия".