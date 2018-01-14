В Тобольске планируют открыть выставку дореволюционных открыток

Коллекционеры Союза филокартистов России планируют представить в Тобольске экспозицию дореволюционных открыток с изображением императорской семьи Романовых. Проект находится на стадии разработки, его реализация намечена на 2018 год.

Как рассказал президент Союза филокартистов России Арсен Мелитонян, эта коллекция почтовых открыток, связанная с императорской семьей Романовых, возможно, самая крупная в мире и насчитывает около 4 тыс. экспонатов. По мнению эксперта, подобные открытки – не только искусство, но и фиксация облика конкретных исторических фигур.

Первая организация, которая обладала исключительным правом публиковать портреты Романовых, - это Община Святой Евгении под покровительством Санкт-Петербургского комитета попечительства о сестрах Красного креста, именно она выпускала открытки на основе фотопортретов царской семьи. Ценность этих экспонатов – не столько денежная, сколько историческая. Арсен Мелитонян отметил, что за хранение таких открыток в 30-е годы 20 века могли лишить жизни, эмигранты увозили их с собой.

В коллекции российских филокартистов - портреты императорской семьи, событийные открытки, которые запечатлели визиты императора, парады, смотры. Изображения знаменитого бала 1903 года в Петербурге, когда вся императорская семья была в исторических костюмах. Есть открытки, посвященные теме Первой мировой войны.

В начале декабря 2017 года в Тобольск приезжал член президиума Союза филокартистов России Алексей Латыжинский, представляя эту коллекцию. Тоболяки остались под впечатлением от выставки открыток. Столичные коллекционеры, в свою очередь, решили привезти экспозицию почтовых карточек императорской семьи к открытию в Тобольске музея царской семьи императора Николая II.

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике пояснили, что пока проходят переговоры по открытию выставки.

Арсен Мелитонян уточнил, к столетию со дня расстрела Романовых Союз филокартистов планирует показать в выставках все места пребывания и путь на голгофу императорской семьи, начиная от Александровского дворца Царского села. Сколько открыток из четырех тысяч будет показано на тобольской выставке - пока неизвестно, пишет ИА "Тюменская линия".