В России появятся "Заслуженные журналисты"

Почетное звание "Заслуженный журналист" введут в России, идею поддержал глава государства Владимир Путин на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств, сообщает "РБК".

С предложением ввести такое звание выступил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Я думаю, что вполне обоснованно, почему нет? Я уже говорил во вступительном слове, что это подчас героическая профессия. Я такое поручение сформулирую администрации президента", — согласился Путин.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ, члена правления Союза журналистов Тюменской области Александра Пересторонина, сложно переоценить роль средств массовой информации и их работников в развитии региона и страны. Почетное звание станет символом признания профессиональных заслуг выдающихся журналистов.