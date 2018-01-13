Тюменские интеллектуалы поборются за возможность сыграть на крупном турнире

Игра в спортивное "Что? Где? Когда?" состоится во дворце творчества и спорта "Пионер" 15 января в 16:00. Проверить свою эрудицию и интеллект приглашаются ученики 7-11 классов Тюменской области, сообщили в пресс-службе учреждения.

Победители получат возможность принять участие в одном из самых крупных турниров России по интеллектуальным играм - открытом первенстве Сибири в Новосибирске.

Игроков ждет 24 вопроса в формате телевизионного "ЧГК". Редакторами выступили Мария Подрядчикова (Волгоград) и капитан команды элитарного клуба "Что? Где? Когда?" Борис Белозёров. Подробную информацию о турнире можно получить по телефону 8-999-549-95-01 (Олег Войкин, руководитель проекта), а также в группе в социальной сети "ВКонтакте".