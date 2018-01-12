Тюменский "Кванториум" и "Еврошкола" провели совместный каникулярный проект

Тюменский детский технопарк "Кванториум" на базе дворца творчества и спорта "Пионер" во время новогодних каникул принимал в гостях учеников центра изучения иностранных языков "Еврошкола". Участниками совместного каникулярного проекта, реализованного в рамках договора, стали 55 детей.

Как рассказал заместитель директора по инновационной деятельности ГАУ ДО ТО "ДТиС "Пионер", курирующий работу тюменского "Кванториума", Александр Руденко, ребята в составе четырех групп с 3 по 6 января поочередно занимались в "Робоквантуме", "IT-квантуме" и лаборатории промышленного дизайна, а также практиковали английский язык.

"Ребята остались довольны тем, как прошли ознакомительные занятия в "Кванториуме", при этом их сопровождал педагог из "Еврошколы", с которым они общались на английском языке. Надо сказать, что совместное изучение естественнонаучных направлений и иностранного языка сегодня очень актуальная тема. Например, знание технического английского необходимо для работы с некоторыми программами", - отметил он.

По словам Александра Руденко, на федеральном уровне уже рассматривается внедрение в образовательную программу "Кванториума" уроков технического английского языка, планируется ввести такую практику в нескольких пилотных регионах.

В перспективе "Кванториум" нацелен на обеспечение "кадрового резерва" для системы профессионального и высшего инженерного образования, в том числе профессий будущего, таких как оператор медицинских роботов, проектировщик 3D-печати в строительстве, менеджер непрерывности бизнеса и других.

Напомним, открытие первого детского технопарка "Кванториум" в Тюменской области состоялось в октябре 2017 года. К занятиям по робототехнике, информационным технологиям и промышленному дизайну приступили первые кванторианцы. Кроме того, реализуется программа ознакомительных мастер-классов по направлениям квантумов, программа ранней инженерной пропедевтики "Квантик" (для дошкольников и младших школьников), образовательные каникулярные проекты.

Получить более подробную информацию можно на сайте "Кванториума", в социальных сетях детского технопарка "ВКонтакте" и Facebook или по телефонам (3452) 290-331, 7 (905) 857-15-14.