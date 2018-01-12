Тобольский драмтеатр назвал самые яркие культурные события 2017 года

Восемь премьер представили зрителям актеры Тобольского драматического театра имени Петра Ершова в 2017 году. Кроме того, театр стал площадкой для проведения крупных культурных событий, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

В декабре 2016 года Тобольский драматический театр получил грант правительства Тюменской области на постановку спектакля "Три мушкетера" по роману Александра Дюма. 4 марта 2017 года на большой сцене состоялась премьера – тоболяки и гости города увидели литературный экшн в инсценировке и постановке Александра Рязанцева. Вместе с ним работала постановочная группа единомышленников и земляков из Санкт-Петербурга: Александр Храмцов – художник-постановщик и Максим Пахомов – преподаватель сценического боя. Достигнутая в сценическом действе гармония палитры красок и эмоций вызвала множество положительных откликов благодарных зрителей.

10, 14 и 15 марта на сцене Тобольского драматического театра состоялась премьера документального спектакля "Тобольск. Доска почета". Образовательный проект “Арт-лаборатории” – совместная инициатива фестиваля "Территория" и СИБУРа. В мае 2016 года творческая команда фестиваля "Территория" побывала в Тобольске, чтобы вместе с актерами драматического театра им. П. П. Ершова и Свободного молодежного театра начать работу над документальным спектаклем про современный сибирский город и его жителей.

Полгода актеры вместе с драматургом Мариной Крапивиной собирали материалы с помощью особой техники вербатим. Спектакль поставлен режиссером, профессором Школы-студии МХАТ, Заслуженным артистом России Дмитрием Брусникиным и режиссерами-педагогами Сергеем Щедриным и Анастасией Великородной. Видео создано молодым композитором и режиссером из Перми, участником ХI Фестиваля "Территория" Леонидом Именных. 13 октября "Тобольск. Доска почета" был дважды показан в Москве на малой сцене Государственного Театра Наций в рамках проведения международного фестиваля-школы "Территория" 2017.

"Тобольск. Доска почета" вошел в Long List 2018 фестиваля "Золотая Маска", список наиболее значимых произведений театрального искусства сезона 2016-2017 годов. С 25 мая по 3 июня Тобольский драматический театр принимал юбилейный, XV Фестиваль театров малых городов России. В нем приняли участие 15 театров. Впервые, около 400 участников имели возможность длительного общения. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, Народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов. Председатель жюри – Народный артист России Авангард Леонтьев. Постановка "Тобольск. Доска почета" получила приз в номинации "Спектакль – событие в жизни города". Многие участники Фестиваля отметили высокий уровень его организации, радушие и гостеприимство тоболяков.

С 15 августа по 29 сентября шла большая и значимая работа над спектаклем "Сибирский соловей" по пьесе "А-ля Алябьев", поставленным в год празднования 230-летия со дня рождения Александра Александровича Алябьева. Это событие состоялось при поддержке фракции политической партии "Единая Россия" Государственной Думы Российской Федерации. Автор пьесы и режиссёр-постановщик – давний друг и соратник Тобольского драматического театра Петр Васильев. Художник-постановщик – Алевтина Торик, композитор Николай Морозов, режиссёр по пластике – Игорь Григурко. В итоге работы зрителю было представлено масштабное и впечатляющее сценическое действо, посвящённое судьбе гусара, композитора и всемирно прославленного тоболяка А. А. Алябьева.

Со 2 по 16 декабря на сцене Тобольского драматического театра был осуществлен специальный проект фестиваля "Территория" и компании СИБУР "Территория поэзии". Зрители смогли увидеть и услышать 3 литературно-музыкальных спектакля в исполнении Вениамина Смехова, Народного артиста России Александра Галибина и Дмитрия Сердюка. Эти произведения были посвящены творчеству В. Маяковского, И. Тургенева и И. Бродского. Публика древней столицы Сибири, также, смогла ближе познакомиться с миром современной оперы с помощью лекции театрального критика Ильи Кухаренко. Общий эмоциональный и творческий импульс мероприятия привел к тому, что "Территория поэзии" будет продолжена в нашем гостеприимном городе.