В Тюменской области начинается региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует 11 января и продлится до 22 февраля. В этом году в нем участвуют 1150 победителей муниципальных этапов. Школьники из разных уголков Тюменской области покажут свои знания по 24 предметам. Впервые в регионе будут соревноваться знатоки китайского и испанского языков.

Откроют региональный этап знатоки татарской литературы, французского и татарского языков. Они выполнят письменные и устные задания. В свободное время школьников ждут мастер-классы, экскурсии и профориентационные мероприятия, которые подскажут, в каких областях реальной экономики пригодятся знания различных школьных предметов. Площадками для состязаний станут школы, гимназии и вузы Тюмени, а также центр "Аванпост", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Победители регионального тура смогут представить Тюменскую область на всероссийском этапе олимпиады школьников.