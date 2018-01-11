Тюменские почтовики вышли на зимники

Сотрудники Тюменского филиала Почты России открыли зимний логистический сезон, осуществив первые выезды с доставкой почты для жителей отдаленных районов по зимникам и ледовым переправам.

В Тюменской области зимники открыты в северном направлении. В населенные пункты Осиновское, Лайтомак, Ачиры, Ивановку (Вагийский и Тобольский районы) почтовики приезжают на снегоходах "Буран" и автомобилях повышенной проходимости. В рейс выходят четыре почтовые машины, которые чередуются согласно расписанию.

Ежедневно тюменские почтовые автомашины проходят почти 500 км зимних автодорог.

В этом году зимний сезон в связи с погодными условиями сдвинулся на январь. Почтовики ждали затвердения дорожного покрытия, чтобы выпустить автомобили на маршруты.