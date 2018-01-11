Тюменка зарегистрировала в небольшом аварийном домике полторы сотни мигрантов

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

В Тюменском районе перед судом предстанет 29-летняя местная жительница. Она обвиняется в фиктивной регистрации граждан Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.

По сообщению областной прокуратуры, в принадлежащем ей аварийном доме в селе Созоново с мая 2016-го по октябрь 2017 года она зарегистрировала 168 мигрантов. Теперь женщине грозит уголовная ответственность.