Тюменка зарегистрировала в небольшом аварийном домике полторы сотни мигрантов

15:10 10 января 2018
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Фото: пресс-служба областной прокуратуры

В Тюменском районе перед судом предстанет 29-летняя местная жительница. Она обвиняется в фиктивной регистрации граждан Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана. 

По сообщению областной прокуратуры, в принадлежащем ей аварийном доме в селе Созоново с мая 2016-го по октябрь 2017 года она зарегистрировала 168 мигрантов. Теперь женщине грозит уголовная ответственность.

Теги: мигранты , резиновое жилье
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