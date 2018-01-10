Бой курантов, звуки мессенджеров и "Игра престолов": как уральцы провели новогодние каникулы

МегаФон

В Новый год уральцы чаще всего звонили в Viber, писали в Whats App и пользовались 4G. На поздравления в социальных сетях и мессенджерах у абонентов "МегаФона" ушло более 300 000 ГБ трафика, что в 2,5 раза выше показателей прошлого года и сравнимо с отправкой 60 миллионов фотооткрыток.

Сеть четвёртого поколения – фаворит новогодних интернет-поздравлений. По сравнению с прошлым годом, объем переданной 4G-информации вырос в 6 раз. Среди мессенджеров наибольший объем данных пришелся на Whats App, где пользователи активно переписывались в чатах и отправляли фото в режиме онлайн.

В праздничные дни жители смотрели больше видео по вечерам. В сервисе "МегаФон.ТВ" лидерами стали сериалы-хиты 2017 года "Игра престолов" и "Молодежка", фильмы "Последний богатырь", "Притяжение", "Ёлки" и "Один дома". Популярными сервисами стали доставка еды, заказ такси и афишные сайты.

Уральские клиенты "МегаФона" вошли в топ самых общительных жителей России вслед за Дальним Востоком, Кавказом и Сибирью. Средняя продолжительность телефонного разговора абонента составила 12 минут. Всего в новогоднюю ночь уральцы совершили 12,3 миллиона звонков, что в 2,5 раза выше показателей обычного дня, отправили 13 миллионов SMS - в 3 раза больше, чем в будни.

"Мы увеличили пропускную способность базовых станций, минимизировали риски на случай форс-мажора, организовали круглосуточную работу дежурных бригад. Более 500 сотрудников по всей стране трудились в праздники, чтобы миллионы звонков и посланий оперативно долетели до адресатов", — рассказал технический директор Уральского филиала компании "МегаФон" Антон Щербаков.

Уральский регион стал более привлекательным для туристов. Отдохнуть здесь на праздники захотели на 10% больше визитеров, чем годом ранее. Сами уральцы также стали чаще выбираться в другие страны – самым популярным направлением стала Белоруссия.