В тюменских почтовых отделениях появятся терминалы самообслуживания

Почта России модернизирует отделения в Тюмени. В планах — внедрение новых технологий и автоматизация большей части процессов. Одним из нововведений станут терминалы самообслуживания. С их помощью клиенты смогут самостоятельно взвесить, упаковать и оплатить посылки, сократив время, проведенное на почте.

После завершения ремонтно-строительных работ все почтовые офисы будут соответствовать требованиям безбарьерной среды. Для этого входные группы отделений оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, будет увеличена ширина дверных проемов и демонтированы пороги.

В первом полугодии 2018-го в Тюмени будет открыто почтовое отделение нового формата 625049 на ул. Московский тракт, 108. На время ремонта отделение временно переехало в арендованное помещение по адресу ул. Московский тракт, 161/1.

На 2018 год запланирована модернизация еще шести отделений почтовой связи Тюмени и двух в Тобольске.

Как отметили в пресс-службе УФПС по Тюменской области, во время ремонта все услуги клиентам будут оказываться в полном объеме, доставка пенсий, социальных пособий, а также газет и журналов будет осуществляться в срок.