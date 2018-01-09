Тюменским абитуриентам советуют определиться с предметами для сдачи ЕГЭ

Будущие абитуриенты Тюменской области готовятся сдавать ЕГЭ, необходимые для поступления по выбранным специальностям и направлениям. Выпускникам прошлых лет, чтобы сдать экзамены, необходимо определиться со списком предметов и до 1 февраля 2018 года зарегистрироваться в муниципальных органах управления образованием.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, информацию об адресах и телефонах соответствующих органов можно по ссылке.

Ознакомиться с подробной информацией о порядке проведения экзамена можно на официальных порталах ЕГЭ и ГИА-9, а также на официальном сайте органов государственной власти Тюменской области.

Напомним, ЕГЭ дает возможность объективно оценить знания, существенно снизить психологическую нагрузку, поступить в любые вузы России независимо от места жительства.

