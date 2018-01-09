Казаки Тюменской области отправятся на Большой казачий круг

Делегация Тюменского казачьего общества отправится на Большой казачий круг, который будет проходить в феврале 2018 года.

Как сообщил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Евгений Воробьев, в регионе зарегистрировано 15 казачьих обществ. Концепция формирования центров (отделов) казачьей культуры и войсковых культурно-просветительских центров реализуется в полном объеме.



С декабря 2016 года на базе Дворца национальных культур "Строитель" функционирует Центр казачьей культуры. Южно-Тобольское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества ежегодно получает субсидии на проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры. Пять специализированных казачьих групп действуют на базе детского морского центра "Алый парус", пишет ИА "Тюменская линия".



Руководители рабочих групп окружной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества субъектов Российской Федерации, которые находятся в пределах Уральского федерального округа, помогут атаманам казачьих обществ в подготовке делегаций для участия в Большом казачьем круге.