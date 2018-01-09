Тюменский эколог украсила подъезд живыми цветами

16:14 08 января 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Руководителю тюменского эко-движения "Зеленый хоровод" Юлии Кондинкиной удалось создать настоящую цветочную оранжерею в подъезде многоквартирного дома. Своим опытом она поделилась в социальных сетях.

Как рассказала эколог, на эксперимент ее вдохновил Год экологии. В январе 2017 года Юлия Кондинкина выставила на лестничную площадку пять горшков с разными цветами: хлорофитумом, традесканцией, папоротником и камерплантом. "Я начала создавать вокруг себя благоприятную окружающую среду, соседи стали в этом помогать. Каждый, в среднем, выставил в подъезд по одному комнатному растению", - поделилась она.

Затем соседи присоединились к уходу за цветами, стали их поливать, кто-то повесил фитолампу, другие украсили пространство китайскими фонариками. Теперь в подъездной оранжерее 22 вида цветов в 40 горшках, останавливаться на этом жители дома не собираются, пишет "Вслух.ру".

Теги: благоустройство , цветы , экология
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