Тюменцы все чаще заказывают пряничные домики в качестве подарков

В Тюмени появляются новые мастерские и компании, которые занимаются изготовлением пряничных домиков. Эти изделия, знакомые по новогодним комедиям и рождественским базарам, могут стать оригинальными подарками на разные праздники, красиво выглядят и долго остаются свежими.

Одна из создателей мастерской по производству пряничных домиков в Тюмени Дарья Мозжегорова поделилась, что работа идет в формате домашней кондитерской. Когда поступает заказ, необходимо просчитать количество необходимых ингредиентов, закупить их и уже потом замешивать тесто.

Недавно приобрели тестомес и автоматизировали производство. Наша команда договорилась с одной из компаний, чтобы в цеху формовали и выпекали детали для будущих пряничных домиков из привезенного готового теста. Нам остается только склеить их и украсить дома", - рассказала она.

Сейчас команда мастерской не делает единичные заказы, а замешивает текста сразу по несколько килограммов. В среднем на один домик требуется около шести часов работы. Основные продукты – мука, яйца, масло, но полный рецепт теста команда хранит в секрете. Срок хранения у домиков большой – до восьми месяцев.

"Недавно поступил большой заказ – четыре больших дома. Один из них – на четыре яруса, второй – огромный с башенками. Один пряничный домик по весу получится не менее 5 кг", - отметила Дарья Мозжегорова.

В планах предпринимателей – открыть кофейню-пряничную, где выпекать свежие горячие пряники. Главная задача – сделать фирменный тюменский рецепт, чтобы у пряника была своя история, особенный вкус, пишет "Мой портал".