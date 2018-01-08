Узнать больше об истории Тюмени можно на краеведческом портале "ГородТ"

Материалы краеведческой направленности, посвященные истории Тюмени, разместили на краеведческом портале "ГородТ", который создали в течение 2017 года сотрудники Централизованной городской библиотечной системы. Принять участие в работе над проектом могут и все желающие тюменцы.

Портал призван объединить широкий круг заинтересованных пользователей, от специалистов до любителей истории. Он заработал в декабре и сразу стал востребованным. Сайт содержит различные рубрики. Рубрика "Маршруты" поможет составить план прогулки по конкретным объектам, например, по первым городским храмам. Рубрика "Пространство" включает подробные рассказы о тюменских зданиях с высоким культурным и историческим значением. Размещенная информация содержит фото, видеоконтент, подробные карты.



В рубрике "Проекты" можно узнать о впечатлениях знаменитых личностей от посещения Тюмени. В рубрике "Вопросник" любопытные смогут проверить эрудицию, в рубрике "Люди" – узнать о горожанах, оставивших след в истории Тюмени, пишет "Вслух.ру".

Как рассказала куратор проекта, заведующая отделом создания универсальных и краеведческих электронных ресурсов ЦГБС Марина Егорова, название портала "ГородТ" отсылает к классической русской литературной традиции, чтобы создать объединяющий образ тюменского культурного исторического пространства. Высказать мнение о проекте или внести свою лепту можно через раздел "Обратной связи" на сайте https://gorod-t.info/.