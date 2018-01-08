Тюменских школьников ориентируют на профессии будущего

В тюменских школах внедряют изучение передовых цифровых технологий, биоинженерии и роботизации, чтобы подготовить подрастающее поколение к профессиям будущего, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Эти направления уже определяют будущее всей современной цивилизации и должны обеспечить устойчивость, прогресс и позицию нашей страны в мире завтрашнего дня", - считает президент России Владимир Путин.

Пока для многих регионов – это только планы, для Тюменской области это уже реальность. Углубленно предметы химико-биологического профиля в качестве факультатива ученики областной физико-математической школы изучают с 2016 года. С этом учебном году курс появился в постоянном расписании. Его изучают

около 50 ребят с 7 по 10 класс (шестая часть учеников ФМШ). Среди них и ребята с физико-математического направления, которые понимают, что для инженеров нового поколения знание бионики, больших данных, сравнения и проектирования биномов – неоспоримое преимущество.

Ребята проводят вечера разработчиков, биоинженерные соревнования, публичные лекции, Science Slam.

Накануне в ФМШ стартовал научный микробиологический проект. В Кунгурской гипсовой пещере ребята отобрали образцы субстрата, на котором, несмотря на сравнительно низкую температуру и скудное временное освещение от светодиодов, выросли цианобактерии. Юные биологи изучают их, создавая благоприятную среду, для чего приходится использовать12 различных компонентов и выдержать ряд факторов. Вполне вероятно, что школьники стоят на пороге настоящего научного открытия. Результаты исследования ребята представят на XII Международной ботанической конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге в апреле 2018 года.