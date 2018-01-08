Тюменский проект "Крылья мамы" заработает в Ялуторовске

Социальный проект "Крылья мамы", успешно реализованный в Тюмени центром "Дзержинец" и семейным добровольческим движением "Клуб саморазвития мам "Крылья", нашел единомышленников в Ялуторовске.

С января 2018 года семьи-участники в Ялуторовске каждую неделю будут получать конспект "Неделька" на определенную тему для занятий с малышом дома. Все конспекты проверены специалистами в области педагогики, психологии, раннего развития. Один раз в неделю мамы и малыши будут встречаться на территории партнера проекта - Городской библиотеки, где оборудована удобная комната для маленьких ялуторовчан, и проводить групповое занятие, ведущими которого будут сами мамы.

"К нам обратились сами мамы, - рассказывает одна из организаторов проекта, молодая мама Гусейнова Анна, - просто написав сообщение с просьбой реализовывать наш проект и у них в городе, потому что потребность у семей заниматься и развивать своих малышей есть, а возможность делать это платно – есть не у всех. Мы посовещались с организаторами и отправились знакомиться с мамочками Ялуторовска. После знакомства и было принято решение, что проекту в Ялуторовске быть".

Помимо занятий все участники проекта смогут принимать участие в мероприятиях, которые организует Семейное добровольческое движение "Клуб саморазвития мам Крылья", и организовывать их самостоятельно.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить заявку: https://goo.gl/yPdH4N. Подробности по телефону 68-41-22, Отдел по работе с молодой семьей Центра "Дзержинец", г. Тюмень.