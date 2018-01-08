Тюменские студенты смогут оценить новый аэропорт в Красноярске

Студенты тюменских вузов, которые станут участниками Зимней универсиады -2019 в Красноярске, смогут побывать в новом аэропорте, построенном специально для гостей этого мероприятия.

Концепция обновленного аэровокзала - "Дети одной реки". Она означает, что аэропорт является воротами в мегарегион, который объединяет Хакасию, Туву и Красноярский край вокруг великой реки Енисея, пишет "Тюмeнская линия".

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Соревнования пройдут по 11 видам спорта, в числе которых 8 обязательных - биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание и шорт-трек. В качестве дополнительных дисциплин в программу универсиады включены фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом.

"Тюменские спортсмены могут претендовать на участие в универсиаде-2019 в таких традиционных для нас видах спорта, как биатлон, лыжные гонки, хоккей. Статус универсиады в нашей стране в последние годы значительно возрос, и уровень конкуренции за попадание в составы национальных сборных по различным видам спорта достаточно высок. Тем не менее, у тюменцев есть все шансы", - подчеркнул директор департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин.

В рамках подготовки к универсиаде в Красноярске будет построено 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры, а уже действующие спортивные сооружения будут реконструированы по международным стандартам.