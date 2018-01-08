Экскурсии для трудных подростков организуют в Тюмени

Отдел общей профилактики тюменского центра "Дзержинец" в течение 2017 года организовывал экскурсии для трудных подростков. Дети учились организованно посещать объекты культуры и узнали много интересного о родном крае.

В рамках проекта "Экскурсионно-профилактическое бюро" для ребят прошел урок "Путешествия по страницам Красной книги Тюменской области" на базе музея Государственная Дума. На нем ребята получили много интересной информации о флоре и фауне нашего региона. Как отметили организаторы, экскурсии развивают эмоциональную отзывчивость, закладывает основы нравственного облика. Дети учатся организованно посещать объекты культуры.

Еще одну экскурсию для несовершеннолетних организовали в музей "Дом Машарова", там они посетили мастер-класс по изготовлению ретро игрушки и ознакомились с бытом и обычаями жизни наших земляков в 19 веке.

Не обошли стороной и исторические события. Так, для несовершеннолетних специалистами центра "Дзержинец" была организована экскурсия "Забвению не подлежит", приуроченная к Дню памяти жертв политических репрессий. На экскурсии подростки, в том числе и условно осужденные узнали о непростом историческом периоде в жизни нашей страны, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".