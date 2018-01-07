"Семейные конференции" помогают тюменцам решать конфликты

Формат "Семейных конференций" помогает членам семей в Тюмени урегулировать конфликты.

"Семейные конференции" - это совместные встречи ближайшего окружения семьи, во время которой учитываются все её особенности, они проходят на базе Службы примирения Центра внешкольной работы "Дзержинец".

Семьям помогают создать условия для решения возникшей проблемы ресурсами самих ее членов, а специалисты лишь формально организуют встречу, предоставят всю необходимую информация, привлекут узких специалистов.

Такая практика применяется довольно широко: если ребенок прогуливает школу; уходит из дома; часто конфликтует с близким окружением; испытывает трудности при адаптации; совершает правонарушения и многое другое.

Записаться на консультацию можно по телефону 390-144.