Тюменские пенсионеры попробовали себя в роли журналистов

Пенсионеры изучали профессию журналиста в рамках тюменского "Университета третьего возраста". Торжественный выпускной состоялся в конце декабря, сообщили в пресс-службе губернатора.
За время обучения студенты-пенсионеры успели познакомиться с особенностями работы средств массовой информации, основами профессии журналиста и даже сами начали писать заметки, статьи, очерки, брать интервью, составлять родословную своей семьи.
На итоговом занятии прошел просмотр специально отснятых видеоработ слушателей курса, после чего представители организаторов проекта - Областного геронтологического центра торжественно вручили выпускникам сертификаты об обучении.
Чуть позже, за чашкой чая студенты старшего поколения поздравили наставника-преподавателя Людмилу Бакланову и друг друга с окончанием обучения и намекнули, что не прочь продолжить образование. Обсудили темы, с которыми хотели бы познакомиться в будущем.
Уже три года ведет просветительскую деятельность среди пенсионеров "Университет третьего возраста", помогая им адаптироваться на новом этапе их жизни. Обучение здесь бесплатное и проходит в достаточно легкой форме - бесед, тематических лекций, тренингов, теоретических и практических занятий, мастер-классов.
Стать слушателем "Университета" может любой житель Тюмени. Получить более подробную информацию и записаться на обучение в 2018 году можно, обратившись по телефону: (3452) 64-66-16.
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