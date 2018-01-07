"Контора пароходства" отбирает резидентов в Тюмени

К 2019 году в Тюмени откроется новый мультицентр "Контора пароходства", который станет площадкой для проведения мероприятий, реализации социальных и бизнес-проектов. В настоящее время ведется поиск единомышленников, сообщает "Мегaтюмень".

Встречи, посвященные заполнению креативного пространства "Контора пароходства", пройдут в мультицентре "Моя территория" в начале января. Точное время запланированных встреч и ссылка на регистрацию появится в группе мультицентра "Моя территория" во Вконтакте: https://vk.com/moyaterritoriya72 .

"Сейчас есть план здания конторы пароходства и общая концепция. Однако то, как будет жить это пространство, какие события и люди будут его наполнять, зависит от самих тюменцев, – рассказала директор по коммуникациям мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова. – Здесь каждый молодой человек может предложить свою идею события. Сейчас на встречах мы обсуждаем, как можно доработать уже заявленные идеи, какие проекты можно объединить, чтобы сделать эти события ещё масштабнее и эффективнее. Судя по активности участников и количеству идей на сегодняшний день, жизнь конторы пароходства будет насыщенной, а на помещения нужно будет устраивать конкурс".

В 2017 году состоялось уже три таких встречи, где активные тюменцы уже озвучили самые разные идеи: площадка для экстремальных видов спорта на территории мультицентра, выставка про тюменское купечество, выставка керамистов, студия йоги, площадка для мастер-классов по разным ремёслам, арт-резиденция и т.д.

Напомним, что об открытии нового молодежного центра на месте конторы пароходства и склада купца Колмакова было объявлено на КИТ-пикнике летом 2017 года.