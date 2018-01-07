Юные тюменцы изучают роботехнику с детсада

Занятия по робототехнике внедряются в тюменских детских садах с 2014 года. В школах и колледжах ученики изучают программирование и 3d-моделирование, реализуется региональный проект "Школьный технопарк", а на базе Тюменского педколледжа создан Региональный ресурсный центр по развитию образовательной робототехники, пишет "Кoмсомольская прaвда – Тюмeнь".

C прошлого года работает клуб робототехники "RoboCraft", в 12 базовых школах области открыты Робо- и Айти-лабы. Ребята конструируют роботов, опираясь на знания, полученные на уроках технологии, физики, информатики, математики.

Особое внимание уделяется программированию. Оно учит детей точно излагать свои мысли, искать решения проблем и критически относиться к продуктам своего труда.

Также ребята строят 3D-модели, работают с 3D-принтерами, участвуют в различных соревнованиях по робототехнике на региональном, всероссийском и международном уровнях. Наши школьники выступают на национальных и мировых чемпионатах Juniorskills, входят в сборную страны на международных олимпиадах. В 2017году восьмиклассник Валерий Рагулин занял 5 место на Всемирной олимпиаде по робототехнике в Коста-Рике.



В рамках системы социального партнерства совместно с одним из банков школы оснащаются 3D-принтерами.



Отметим, что начиная с 2017 года вводится формат проведения уроков на базе колледжей, техникумов и производственных предприятий. Созданная два года назад областная физико-математическая показывает результаты на межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях.