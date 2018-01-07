ОНФ организовал двухразовое питание для бездомных в Тюмени

Активисты общероссийского народного фронта в Тюмени помогли организовать двухразовое питание для постояльцев центра социальной помощи "Бомж" в 2017 году, пишет "Вслyх.рy".

Проектом занимался сопредседатель тюменского регионального отделения ОНФ Евгений Семеняко, который назвал принятые меры временными и авральными.

Сестры милосердия, которые и обратились за помощью в ОНФ, считают, что в центре нужно обеспечить постояльцев трехразовым питанием, а также позаботиться об отдельном меню для больных диабетом.