Тюменский музейный комплекс приглашает на фестиваль мультфильмов

Фестиваль мультфильмов проходит в амфитеатре музейного комплекса имени И.Я. Словцова в период новогодних каникул. Посетить показы бесплатно могут все желающие с 11:00 до 20:00.

Как сообщили в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения, показ проходит в рамках Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" по адресу: Тюмень, ул. Советская, 63.

Миссия кинофестиваля "Ноль Плюс" состоит в том, чтобы обеспечить доступ детей, подростков, семей к мультфильмам со всего мира, направленным на развитие человека, транслирующим общечеловеческие ценности: дружба, семья, труд, творчество, образование и др., акцентирующим лучшие человеческие качества такие как доброта, дружелюбие, забота, взаимоуважение, юмор.