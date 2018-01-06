Тюменцы приняли участие в акции "Фото с Путиным"

Фото - https://t-l.ru

Несколько десятков тюменцев и гостей города сфотографировались с виртуальным образом президента России. Акция проходила 5 января в одном из торговых центров Тюмени в рамках презентации бесплатного мобильного приложения "Фото с Путиным".

Разработчиками приложения выступили студент факультета АСУ Тюменского индустриального университета Ярослав Попов и его друзья. Оно позволяет распечатать 3D-метки и сфотографироваться с Владимиром Путиным.

Как рассказал автор проекта Ярослав Попов, приложение "Фото с Путиным" можно скачать в App Store и Google Pay. Оно доступно как для мобильных телефонов, так и для планшетов. Готовые фотографии можно распечатать или выложить в социальные сети, пишет ИА "Тюменская линия".

"Владимир Путин - мой кумир с детства. Сфотографироваться с ним за 22 года не было возможности, а с помощью технологии дополненной реальности такая возможность появилась не только у меня, но и у всех желающих. Думаю, наше приложение станет популярным, причем не только в России", - подчеркнул Ярослав Попов.