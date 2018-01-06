Тюменцы стали чаще заказывать услуги в электронном виде

В Тюменской области более 750 тыс. человек пользуются Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ). В 2017 году жители региона заказали более 600 тысяч услуг в электронном виде, что в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом.

По данным "Ростелеком", тюменцам на портале госуслуг доступны более 200 федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. Пользователи могут, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, проверить транспортный налог, наличие задолженностей и штрафов.

Наиболее популярной услугой среди тюменцев в прошлом году стало получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде. Также жители региона через сайт госуслуг регистрировали автомобили, получали водительское удостоверение, справки об отсутствии судимости, паспорта нового поколения и другие услуги, пишет "Вслух.ру".