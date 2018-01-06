Тюменские кукольники выступят в Белгороде и Сургуте

В рамках программы "Большие гастроли для детей и юношества" министерства культуры России артисты тюменского театра кукол в апреле 2018 года обменяются сценами с белгородскими коллегами.

В октябре тюменские лицедеи дадут тур по городам Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Муравленко.

"Дней десять мы будем на гастролях. А в конце октября у нас обменные гастроли с Оренбургом – они к нам приезжают, мы к ним", - рассказал корреспонденту ИА "Тюмeнская линия" директор тюменского театра кукол Василий Пустыльников.

По его словам, такого плотного гастрольного графика у тюменского театра не было давно. Вдобавок к изложенным планам, Василий Пустыльников рассказал, что в 2018 году тюменцы собираются участвовать в Международном фестивале театров кукол "Петрушка Великий" в Екатеринбурге.