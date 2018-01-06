Тюменские студенты учатся прогнозировать будущее

16:23 05 января 2018
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www.autosaratov.ru
| Фото: www.autosaratov.ru

Тюменские студенты в ходе форсайт-сессии спрогнозировали ряд проблем, с которыми может столкнуться молодежное сообщество, и предложили пути их преодоления в перспективе.

По мнению участников дискуссии, современная образовательная система находится в разрыве с профессиональной средой, возможный путь решения этой проблемы – развитие неформального образования и тесное сотрудничество с региональными и федеральными компаниями-работодателями. Чтобы решить проблему слабого трудоустройства по профессии, молодые тюменцы предложили модернизировать образовательную программу, добавив в нее стажировки в крупных компаниях на этапе обучения. Также, по мнению студентов, в университетской среде важно развивать креативные индустрии, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".

Как отметила руководитель Центра неформального образования Мария Штыкова, в Тюменской области активно внедряются технологии форсайта – долгосрочного прогнозирования будущего от 5 до 50 лет. "Мы живем в открытом информационном пространстве, читаем умные каналы в соцсетях и подписаны на десяток рассылок, где нам рассказывают про цифровую экономику и искусственный интеллект. Но многие до сих пор воспринимают все эти события не как настоящее, а как будущее. Мы хотим попадать в тренды, чтобы все новшества работали на улучшение качества нашей жизни, поэтому планируем дальше развивать эту тему", - подчеркнула она.

Теги: образование , прогноз , студенты
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