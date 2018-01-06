Тюмень перейдет на подземные источники воды через шесть лет

В Тюмени в 2018 году продолжится работа по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Основной упор делается на подключение областной столицы к подземным источникам водоснабжения, создание единой общесплавной канализации, модернизации сетей.

"В течение следующего года разработаем план мониторинга, пробурим контрольные скважины и в течение трех лет будем вести исследования воды. Параллельно начнем проектирование водозабора и водовода. После получения положительного заключения Роспотребнадзора о соответствии подземных источников целям питьевого водоснабжения начнем строительство. Планируется к 2024 году перевести Тюмень на подземное водоснабжение в полном объеме", – сообщил генеральный директор "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин.

Как рассказал руководитель пресс-службы компании "Тюмень Водоканал" Иван Камельских, в ходе реализации проекта сооружения Метелевского водозабора, которые обеспечивают забор и очистку воды из реки Туры, законсервируют и оставят в резерве. Саму водоочистную станцию модернизируют и переведут на подземные источники. Для этого будут построены водоводы протяженностью 70 километров, которые соединят ее с месторождением подземных вод. В проект, рассчитанный до 2031 года, планируют инвестировать более 22 млрд. рублей.

В других муниципалитетах региона также проводится работа по обеспечению населения чистой питьевой водой. Так, в 2018 году в Тобольске завершат реконструкцию Соколовского и Сумкинского водозаборов, и жители города получат чистую питьевую воду из подземных источников, пишет "Тюменская область сегодня".