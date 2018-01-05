Тюмень украсили 6 км огней

Около 6 км гирлянд украшают живые и искусственные ели, установленные на главных улицах Тюмени. Всего праздничный город освещают 40 тысяч светильников и 800 консолей, все они – энергосберегающие.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, особенно ярко украшены в этом году сквер Комсомольский, Цветной бульвар, набережная, Никольская площадь, ул. Ямская, площадь у Тюменского технопарка и парк Затюменский. Именно здесь рекомендуют побывать тюменцам и гостям города в новогодние праздники.

Разнообразить свой досуг можно катаниями на коньках: во дворах многоквартирных домов и на пришкольных территориях залиты 110 кортов, пишет "Вслух.ру".